Die Dokumentationspflicht in der Pflege ist vorhanden: Wenn Ihnen der Zeitaufwand für die Pflegedokumentation zu groß erscheint, beschäftigen Sie sich (nochmals) mit der notwendigen Dokumentation. 1-Tagesseminar in kleinster Gruppe (9 TN) z.B. am 18.10.2021 bei Baden-Baden oder 08.11.2021 bei Dortmund oder 15.11.2021 in Erfurt (MeDoKu).