PKMS-Seminar

PKMS trotz Pflegebudget ab 2020? Die OPS-Schlüssel für den PKMS sind weiter in 2020 zu kodieren, sofern diese dokumentiert sind! Aufgrund der vielfältigen Dokumentationsmöglichkeiten beim PKMS sowie Auslegungen der einzelnen Leistungen kann es bei ungeschultem Personal zu Missverständnissen und Unsicherheiten kommen. In den Seminaren erlernen Ihre Mitarbeiter einen strukturierten Umgang mit dem PKMS und sichern damit routiniert und nachhaltig die erforderliche Qualität der Dokumentation. Je 1-Tagesseminare für die Grundlagen und für Fortgeschrittene. Termine bei Dortmund, in Erfurt und bei Stuttgart (MeDoKu).