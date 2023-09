IQTIG mit neuer Stellvertretung der Institutsleitung (Pressemitteilung).

Am 5. Dezember 2018 hat der Vorstand des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) Frau Dr. Regina Klakow-Franck auf die bislang noch vakante Stelle

der Stellvertretung der Institutsleitung des IQTIG berufen. Frau Dr. Klakow-Franck ist Fachärztin für Gynäkologie, war 2005 bis 2012 stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der

Bundesärztekammer und von 2012 bis 2018 unparteiisches Mitglied des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). In

dieser Funktion war sie insbesondere Vorsitzende des Unterausschusses Qualitätssicherung. Sie ist eine ausgewiesene Expertin für Qualitätssicherung in der

Medizin und wird mit dieser Kompetenz für das Team und die Arbeit des IQTIG

ab Januar 2019 eine große Bereicherung sein. Der Institutsleiter Dr. Christof

Veit und das Team des IQTIG heißen Frau Dr. Klakow-Franck sehr herzlich willkommen und freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Quelle: Pressemitteilung, 12.12.2018