Arzt / Ärztin mit DRG-Expertise (m/w/d) CONVEMA Versorgungsmanagement GmbH Berlin

Die CONVEMA Versorgungsmanagement GmbH, Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine Arzt / Ärztin mit DRG-Expertise (m/w/d) (Stellenanzeige).

CONVEMA Versorgungsmanagement GmbH

Arzt / Ärztin mit DRG-Expertise

BE

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: attraktive Vergütung

29-2072.00 Arzt Verwaltung

Sie ergänzen unser Expertenteam durch Ihr Know-how in der Prüfung von Krankenhausabrechnungen nach DRG im Auftrag des MD und der Kostenträger im Gesundheitswesen. Bei der Erstellung entsprechender Gutachten haben Sie immer die aktuellen Regelwerke und Leitlinien im Blick. Auch die

fachlichen Anforderungen sowie die Wirtschaftlichkeit verschiedener Projekte verlieren Sie nie aus den Augen und sorgen so für eine nachhaltige Qualitätssicherung. Kommunikativ stehen Sie in engem Austausch mit Ihren ärztlichen Kollegen und teilen Ihr Wissen und Ihre Expertise durch gezieltes,

individuelles Coaching mit Ihren nichtärztlichen Mitarbeitern. Dabei ist es für Sie selbstverständlich, ein qualitativ hohes Niveau zu gewährleisten.