Budgetmanager (w/m/d) Jüdisches Krankenhaus Berlin

Das Jüdische Krankenhaus Berlin sucht einen/eine Budgetmanager/in (w/m/d) (Stellenanzeige).

Jüdisches Krankenhaus Berlin

Budgetmanager

BE

Voll- oder Teilzeit

39

Vergütung: Vergütung nach TVöD

29-2072.00 Budgetmanagement Verwaltung

Vor- und Nachbereitung sowie Koordination der Verhandlungen mit den Krankenkassen bezüglich der stationären, teilstationären und stationsäquivalenten Budgets für die Psychiatrie und die Somatik

Erstellen der Verhandlungs- und Vereinbarungsunterlagen, Kalkulation von krankenhausindividuellen Entgelten, Ermittlung des Ausbildungsbudgets und der ergänzenden Finanzierungstatbestände und Förderprogramme

Entwickeln von Verhandlungsstrategien

Berechnung von Ausgleichen für die Budgetverhandlungen und den Jahresabschluss

Erstellung von Testaten für die Teilbudgets und Förderprogramme in Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfer:innen

Enge Zusammenarbeit mit dem Pflegecontrolling bezüglich des Pflegebudgets

Kommunikation der Verhandlungsergebnisse zur operativen Umsetzung in der Patientenabrechnung

Beteiligung an der Ausgestaltung der zukünftigen Krankenhausfinanzierung auf der Basis von Vorhaltebudgets