person_search

Die AGAPLESION Frankfurter Diakonie Kliniken gGmbH sucht ab sofort am Standort AGAPLESION Markus Krankenhaus in Frankfurt am Main einen Medizincontroller (w/m) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.fdk.info

Bewerbungsanschrift:









Bundesland: DE Bundesland:

Vergütung:

29-2072.00

Aufgaben:

Ausbildung:

Berufserfahrung

Fähigkeiten:

2016-01-15

Beschäftigungstyp:Kategorisierung: