Fallbegleiter Coder Case Manager Klinikum Fuerth

- Tagesaktuelle Kodierung der Behandlungsfälle

- Kollegialer Bericht an das ärztliche und pflegerische Personal über die ökonomischen Aspekte der Behandlungsfälle

- Verteidigung der von Ihnen bearbeiteten Behandlungsfälle gegenüber dem MDK und anderen Kostenträgern

- Teilnahme an Visiten

- Kontakt mit internen und externen Leistungserbringern sowie Patienten und Zuweisern

- Mitwirkung an einem vorausschauenden Ablauf- und Entlassmanagement

Durch Ihre Arbeit tragen Sie zu einer gesteigerten Zufriedenheit der Patienten und Mitarbeiter und zur Erlössicherung des Klinikum Fürth bei. Sie wirken bei der Weiterentwicklung dieses Konzeptes mit,

indem Sie die Erarbeitung und Optimierung klinischer Behandlungspfade vorantreiben und auf den Stationen im engen Kontakt mit Ärzten und Pflegepersonal diese in DRG- und Dokumentationsfragen unterstützen.