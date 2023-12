Klinische Kodierfachkraft m/w/d Klinikum Hochrhein GmbH

Die Klinikum Hochrhein GmbH sucht zum nächstmöglichen Termin eine Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: jobs@klhr.de

Mehr Informationen: www.klhr.de

Klinikum Hochrhein GmbH

Klinische Kodierfachkraft

k.a

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- Sie unterstützen unsere Ärzte und Pflegekräfte in der Durchführung der Kodierung in Bezug auf das DRG-System.

- Anhand der medizinischen Dokumentation ermitteln Sie in Zusammenarbeit mit den Ärzten die korrekten Hauptdiagnosen, Nebendiagnosen und Prozeduren.

- Sie erfassen die relevanten Zusatzentgelte und sonstigen erlösrelevanten Tatbestände. Sie sind das Bindeglied zwischen Patientenmanagement und Medizin und sorgen für die korrekte DRG-Ermittlung.