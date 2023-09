Klinischer Kodierer Cc Klinik-Verwaltungsgesellschaft Chemnitz mbH

Die Cc Klinik-Verwaltungsgesellschaft Chemnitz mbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Klinischen Kodierer (m/w) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: mo.georgi@skc.de

Mehr Informationen: www.skc.de

Cc Klinik-Verwaltungsgesellschaft Chemnitz mbH

Klinischer Kodierer

Vollzeit

40

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

• fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung der aktuellen G-DRG (Abrechnungsregeln im medizinischen Kodier- und Klassifikationssystem des deutschen Gesundheitswesens) sowie in der in der medizinischen Terminologie

• prozessorientiertes Arbeiten, Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit

• gute bis sehr gute Computerkenntnisse (MS-Office, SAP)