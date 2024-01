Kodierassistenten w/m/d Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf

Das Evangelische Krankenhaus Düsseldorf sucht ab sofort zwei erfahrene Kodierassistenten (w/m/d) (Stellenanzeige).

Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf

Kodierassistenten

Vollzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat

29-2072.00 Kodiersassistent Verwaltung

› Einsatz im Medizincontrolling

› Beratung und Zusammenarbeit mit den in den Abteilungen tätigen Ärzten und Pflegern in Bezug auf Verweildauern und Dokumentation der Behandlungsverläufe, im Rahmen des fallbegleitenden Kodierens

› Bereitschaft zur Einarbeitung in das MDK-Management der Abteilung mit der dazu notwendigen Vorbereitung von Falldialogen und MDK-Begehungen sowie der sorgfältigen Dokumentation der Ergebnisse