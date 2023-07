Kodierfachkräfte Intensivmedizin w/m/d Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Kodierfachkräfte (w/m/d) im Zentrum für Anästhesiologie und Intensivmedizin - Klinik für Intensivmedizin (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.



Mehr Informationen: www.uke.de

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Kodierfachkräfte

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- Primärkodierung ärztlicher und sonstiger medizinischer Diagnosen, Behandlungen, Medikationen sowie pflegerischer Leistungen ggf. in Abstimmung mit den Ärzten / Ärztinnen

- Optimierung der Erlöse durch:

-- Fallprüfung auf Plausibilität und Vollständigkeit

-- Fallbesprechungen zur Definition der Diagnose für die Kodierung

-- Auswahl alternativer Diagnosen zur Kodierung ggf. in Absprache mit den med. Dokumentar:innen

-- Hinweis auf fehlerhafte oder unvollständige Dokumentationen ggü. dem ärztlichen und pflegerischen Personal

-- Fehleranalysen und Klärung von Abweichungen

- Kommunikation mit dem Medizin-Controlling

- Anmahnung fehlender Leistungsnachweise, Befunde, Arztbriefe

- Durchführung des Aufnahmeabschlusses in Absprache mit den behandelnden Ärzten / Ärztinnen