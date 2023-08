Kodierfachkraefte Klinikum der Universitaet Muenchen

Das Klinikum der Universität München sucht ab sofort Kodierfachkräfte (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: mbauer@med.lmu.de

Mehr Informationen: www.klinikum.uni-muenchen.de

Klinikum der Universität München

Kodierfachkräfte

BY Bayern

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat Vergütung nach Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)

29-2072.00 Kodierfachkraft Dokumentationsassistent

- Erfassung sowie Kontrolle auf Vollständigkeit und Plausibilität der ICD- und OPS-Codes - Unterstützung der Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten der Klinik bei Fragen rund um die Themen Kodierung, Abrechnung und Fallprüfung - Vorbereitung von und Teilnahme an MDK-Prüfungen - Weiterentwicklung der Dokumentation in der Fachabteilung - Zusammenarbeit mit dem Medizincontrolling

- Abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) - Abgeschlossene Weiterbildung als Kodierfachkraft bzw. belegte Kenntnisse in den einschlägigen Katalogwerken (ICD und OPS) und Deutschen Kodierregeln

- Mindestens zweijährige Berufserfahrung in der stationären Patientenversorgung in einem Krankenhaus

- Kenntnisse in den EDV-Systemen Microsoft Office, SAP und i.s.h.med sowie ICD-Diacos