Kodierfachkraft m/w/d Universitätsklinikum Bonn Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie

Das Universitätsklinikum Bonn hat ab sofort die Stelle einer Kodierfachkraft (m/w/d) in der Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie zu besetzen (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: mkg@ukbonn.de

Mehr Informationen: www.ukbonn.de

Universitätsklinikum Bonn

Kodierfachkraft

Vollzeit

38,5

Vergütung: Vergütung nach TV-L

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- Überprüfung und Vervollständigung von Diagnosen, Prozeduren und aller übrigen DRG-relevanter Sachverhalte anhand der Patientenunterlagen - Zielorientierte Kommunikation mit den zuständigen Ärzten, Pflegepersonal und anderen Abteilungen im Hause - Beratung und Coaching von Ärzten und Pflegepersonal in allen Fragen der medizinischen und administrativen Dokumentation - Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Dokumentationsprozesse - Mitarbeit bei der Bearbeitung von Anfragen der Krankenkassen und des MDK in enger Zusammenarbeit mit dem Medizincontrolling des UKB - Aktenfluss Ambulanz / Station (zwei Standorte), Aktenarchivierung, Postein- und -ausgang (Taschentransport)

- Mehrjährige Erfahrung in der medizinischen Dokumentation

- Umfassende Kenntnisse aus dem Bereich der Krankenhausabrechnung nach DRG unter Berücksichtigung der aktuellen Abrechnungsbestimmungen

- Fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit den Klassifikationssystemen nach ICD und OPS

- Fundierte EDV-Kenntnisse (MS Excel/Word, sowie Outlook oder Lotus) und gute Kenntnisse in einem Krankenhausinformationssystem (Orbis bevorzugt) sowie die Bereitschaft, sich in neue Systeme einzuarbeiten

- Wünschenswert sind praktische Erfahrungen in der Bearbeitung und Beurteilung von Anfragen des MDK