Leiter der Finanzbuchhaltung (m/w/d) ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe

Die ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Leiter der Finanzbuchhaltung (m/w/d) für die Abteilung Finanzen und Controlling (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.vidia-kliniken.de

ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe

Leiter der Finanzbuchhaltung

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach dem TVöD-K

29-2072.00 Finanzbuchhaltung Verwaltung

Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung oder in vergleichbarer Position (Wünschenswert - aber nicht Bedingung - im Krankenhausbereich)

Langjährige Führungserfahrung

Abschlusssichere Rechnungslegungskenntnisse (HGB, KHBV)

Fundierte Kenntnisse in E+S- oder Diamant-Finanzbuchhaltung oder einer ähnlichen Buchhaltungssoftware sowie sichere Kenntnisse in MS Office-Produkten