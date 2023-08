Leiter*in Kommunikation und Medien m/w/d Universitätsklinikum Bonn

Das Universitätsklinikum Bonn sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine Leiter*in Kommunikation und Medien (m/w/d) für die Stabsstelle (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.ukbonn.de

Universitätsklinikum Bonn

Leiter*in Kommunikation und Medien

Vollzeit

Vergütung: angemessene Vergütung

29-2072.00 Unternehmenskommunikation Verwaltung

- Gesamtverantwortliche Leitung der Stabsstelle Kommunikation und Medien am UKB

- Verantwortung, Konzeption, Koordination und Repräsentation der internen und externen Presse- und Kommunikationsaktivitäten des UKB

- Leitung der multimedialen Außen- und Innendarstellung über Intra-, Internet, Social Media, etc.

- Beratung des Vorstands und der Kliniken in allen Fragen der Kommunikation und Pressearbeit

- Strategische Weiterentwicklung und Planung der Kommunikation des UKB

- Ansprechpartner*in für die Medien, Übernahme der Funktion eines Pressesprechers/einer Pressesprecherin

- Verantwortung der Krisenkommunikation als Teil des UKB-Krisenstabs

- Redaktionsleitung des Online-Newsletters und der Geschäftsberichte

- Koordination der Pflege und Weiterentwicklung des Corporate Designs