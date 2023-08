Leitung Medizincontrolling Sana Klinikum Remscheid GmbH

Die Sana Klinikum Remscheid GmbH sucht ab sofort eine Leitung Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: bewerbungen-remscheid@sana.de

Mehr Informationen: www.sana.de

Sana Klinikum Remscheid GmbH

Leitung Medizincontrolling

Vollzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Sie übernehmen die Leitung des Medizincontrollings / der medizinischen Dokumentation und berichten direkt an die Geschäftsführung. Sie arbeiten eng mit dem Leiter Medizincontrolling der Region NRW zusammen.

- Sie stehen in der operativen Verantwortung für alle Themen rund um die medizinische Dokumentation, MDK Management und Medizincontrolling.

- Sie beraten und unterstützen die Geschäftsführung und die Chefärzte in allen erlösrelevanten Themen und tragen somit maßgeblich zum Erfolg des Klinikums Remscheid bei.

- Ihnen obliegt die Unterstützung der ärztlichen und nichtärztlichen Mitarbeiter im Kodierungsprozess und in den Fragen des Fallmanagements inklusive der Unterstützung bei der Entwicklung und Anpassung von medizinischen Behandlungspfaden

- Sie stellen eine zeitnahe, qualitativ hochwertige Kodierung und Abrechnung sicher

- Sie wirken mit bei der Erstellung von Wirtschaftsplanungen und Jahresabschlüssen

- Eine enge und verzahnte Zusammenarbeit mit dem Leistungsmanagement ist über eine gegenseitige Vertretung zu sichern