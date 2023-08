Medizincontroller plus Unternehmensentwickler St. Vinzenz-Hospital Dinslaken

Das St. Vinzenz-Hospital Dinslaken sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Medizincontroller plus (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: bewerben@st-vinzenz-hospital.de

Mehr Informationen: www.st-vinzenz-hospital.de

St. Vinzenz-Hospital Dinslaken

Medizincontroller plus

Vollzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat eine der Verantwortung der Position entsprechende Vergütung

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

IHR AUFGABENGEBIET...

... umfasst neben dem operativen Medizincontrolling die Organisation und Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Kodierung der stationären Abrechnungsfälle sowie die Prüfung und kontinuierliche Weiterentwicklung dieser. In Ihrer verantwortungsvollen Position wirken Sie an der strategischen Leistungsentwicklung im Hause mit und arbeiten eng mit der Geschäftsführung zusammen. Sie wirken an der Optimierung klinischer Prozesse mit und verantworten das Management und damit einhergehende Veränderungsprozesse in den Kliniken.