Medizinische Kodierfachkraft PEPP m/w/d Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH

Die Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Medizinische Kodierfachkraft - PEPP (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: bewerbungen@pk.lueneburg.de

Mehr Informationen: www.pk.lueneburg.de

Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH

Medizinische Kodierfachkraft

Am Wienebütteler Weg 1

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Bewertung nach Entgeltgruppe 8 TVöD-K

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- Sie begleiten eigenständig die Patientenbehandlung mit Hilfe einer voll digitalen Krankenakte von der Aufnahme über die Entlassung bis hin zur Schlusskodierung mit Überprüfung von Diagnosen und Prozeduren und stellen damit eine revisionssichere Kodierung und Falldokumentation sicher

- Sie wissen, wie man OPS- und MD-konform dokumentiert und unterstützen Mitarbeiter verschiedenster Profession bei der Optimierung der Dokumentation in der elektronischen Patientenakte

- Sie tragen zu einem erfolgreichen MD Management bei, indem Sie bei der Vorbereitung, Verteidigung und Nachbereitung der durch den MD geprüften Behandlungen aller Fachabteilungen die Koordination übernehmen

- Sie kommunizieren die Prüfergebnisse an die dokumentierenden Ärzte und koordinieren Klageverfahren bei Abrechnungsstreitigkeiten

- Sie arbeiten aktiv an Projekten des Medizincontrollings mit