Mitarbeiter Controlling Schwerpunkt Datenmanagement m/w/d Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge Berlin

Das Evangelische Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge, Berlin sucht einen Mitarbeiter Controlling Schwerpunkt Datenmanagement (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: bewerbung@keh-berlin.de

Mehr Informationen: www.keh-berlin.de

Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge gGmbH

Mitarbeiter Controlling Schwerpunkt Datenmanagement

BE

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach AVR DWBO

29-2072.00 Controlling Verwaltung

- Unterstützung / Durchführung der regelhaften externen Datenmeldungen und Datennachweise

- Betreuung und Pflege des Datawarehouses (KMS, Qlik etc.) sowie der technischen Controllinglösungen

- Datenanalysen: Beschaffung und Strukturierung von Daten (u.a. mittels SQL- / VBA-Lösungen)

- Plausibilitätsprüfung und Revision der Datenqualität

- Optimierung der Datenflüsse in Abstimmung mit dem Medizincontrolling, den med. Bereichen und der IT