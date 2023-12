Mitarbeiter MDK-Team und Kodierfachkraft Klinikum Bielefeld gGmbH

Die Klinikum Bielefeld gGmbH sucht einen Mitarbeiter MDK-Team und eine Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.klinikum-bielefeld.de

Klinikum Bielefeld gGmbH

Mitarbeiter MDK Team und Kodierfachkraft

k.a

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat Entlohnung nach TVöD-K

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Mitarbeiter MDK-Team:

- Sie besitzen eine abgeschlossene Ausbildung in den Bereichen Klinische Kodierung, Medizin/Pflege (z.B. Gesundheits- und Krankenpfleger), Medizinische Dokumentationsassistenz oder Krankenversicherung mit Schwerpunkt Krankenhausabrechnung

Kodierfachkraft:

- Sie besitzen eine abgeschlossene medizinisch-pflegerische Ausbildung (z. B. in der Pflege oder als Medizinischer Fachangestellter), mit mehrjähriger Berufserfahrung, Zusatzqualifikation im Klinischen Kodieren und einschlägiger Erfahrung in der Kodierung oder eine abgeschlossene Ausbildung zum MDA mit Ausbildung im Bereich Klinisches Kodieren mit Berufserfahrung und einschlägiger Erfahrung in der Kodierung