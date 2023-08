Mitarbeiter Medizincontrolling Franziskushospital Aachen GmbH

Die Franziskushospital Aachen GmbH sucht zum 01.07.2019 einen Mitarbeiter Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.franziskus-hospital.de

Franziskushospital Aachen GmbH

Mitarbeiter Medizincontrolling

Vollzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat Vergütung gemäß AVR-CaritasMita

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

– Fachabteilungsübergreifende Kodierung der DRG-relevanten ICD und OPS

– Bearbeitung von Krankenkassen- und MDK-Anfragen

– Überprüfung der Vollständigkeit sowie Optimierung der ärztlichen und pflegerischen Dokumentation

– Interne, interdisziplinäre Weiterbildungen in Zusammenarbeit mit Pflegepersonal und Ärzten

– Monitoring und Steuerung der Verweildauern

– Koordination des Übergangs aus der stationären Versorgung in das häusliche Umfeld bzw. in eine Rehabilitationsmaßnahme o. ä.