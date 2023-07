Mitarbeiter Medizincontrolling Hospital zum Heiligen Geist GmbH & Co. KG Kempen

Die Hospital zum Heiligen Geist GmbH & Co. KG, Kempen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: thomas.meyer@artemed.de

Mehr Informationen: www.krankenhaus-kempen.de

Hospital zum Heiligen Geist GmbH & Co. KG

Mitarbeiter Medizincontrolling

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Unterstützung der Mitarbeiter im ärztlichen sowie Pflege- und Funktionsdienst bei der Optimierung der Dokumentation in der Patientenakte - Beratung und Unterstützung der behandelnden Ärzte und Mitarbeiter im Pflegedienst in DRG-relevanten Sachverhalten - Selbständige Fallkodierung sowohl anhand von Krankenunterlagen als auch fallbegleitend - Mitwirkung bei der Bearbeitung von MDK-Anfragen bzw. Anfragen der Kostenträger - Vorbereitung von Klageverfahren

- Sie konnten sich bereits mehrjährige praktische Erfahrungen in der ICD- und OPS-Kodierung im deutschen DRG-System als klinische Kodierfachkraft bzw. in der begleitenden Kodierung aneignen.

- Sie besitzen fundierte Kenntnisse in allen Bereichen des deutschen G-DRG-Systems (Systematik, Fallpauschalenvereinbarung, Kodierrichtlinen, ICD, OPS)