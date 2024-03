Mitarbeiter Organisations- und Projektentwicklung / Projektcontrolling Klinikum Westmünsterland Borken

Die Klinikum Westmünsterland GmbH sucht für das St. Marien-Hospital Borken zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter Organisations- und Projektentwicklung / Projektcontrolling (m/w/d) Stabstelle der Geschäftsführung (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: bewerbung@kwml.de

Mehr Informationen: www.klinikum-westmuensterland.de

Klinikum Westmünsterland GmbH

Mitarbeiter Organisations- und Projektentwicklung / Projektcontrolling

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach AVR Caritas

29-2072.00 Management Verwaltung

- Erarbeitung ganzheitlicher Lösungsszenarien für komplexe Aufgabenstellungen sowie Mitwirkung an standortübergreifenden Projekten

- Organisation von Projekten mit dem Anspruch der hohen Transparenz, Flexibilität und Beschleunigung der Entscheidungsfindung

- Unterstützung bei der Implementierung strategischer Entscheidungen in operative Prozesse und Infrastrukturen

- Konzeptionierung und Begleitung von Projekten in Medizin und Pflege sowie im sekundären und tertiären Dienstleistungssektor mit verantwortlicher Planung, Überwachung und Steuerung entsprechender Projekte

- Verantwortung für Projektcontrolling, -dokumentation und -berichterstattung sowie Sicherstellung der Nachhaltigkeit von Projektergebnissen im Tagesgeschäft

- Entwicklung von Regeln und Strukturen für das Projektmanagement zur Sicherung der Organisation

- Beratung der Geschäftsführung, der Kliniken, Fachbereiche und Schnittstellen in allen Fragen zu operativen Prozessen

- Individualanalysen