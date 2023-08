Personalcontroller Engfer Consulting Koeln

Die Engfer Consulting GbR, Köln sucht für ein Haus der Maximalversorgung im Rheinland einen Personalcontroller (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: info@engfer-consulting.de

Mehr Informationen: www.engfer-consulting.de

Engfer Consulting GbR

Personalcontroller

k.a

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat

29-2072.00 Kodierfachkraft Dokumentationsassistent

• Strategische, konzeptionelle und operative Aufgaben in der Entwicklung und Durchführung des HR-Controllings

• Kalkulation des Personalbudgets, Anfertigung von unterjährigen Hochrechnungen und Abweichungsanalysen

• Aktive Mitarbeit in der Entwicklung und Implementierung von HR-Controlling-Instrumenten, insbesondere im Hinblick auf ein internes und externes HR-Benchmarking und KPIs

• Monatliche Erstellung und Analyse von Soll-Ist-Abweichungen und des dazugehörigen Reportings

• Erstellung von sämtlichen Personalstatistiken und Kalkulationen, zum Teil auf individuelle adhoc Anforderung

• Integration und Evaluation der Daten aus dem Personalbereich in das bestehende Datawarehouse-System

• Enge Zusammenarbeit und Beratung mit der Geschäftsführung, z. B. durch (Personalbedarfs)-Planungen und Szenarienberechnungen, Handlungsempfehlungen

• Durchführung betriebs- / personalwirtschaftlicher Sonderanalysen

• Erstellung und Überwachung der Personalkostenplanung sowie -hochrechnung (Wirtschaftsplanerstellung), Mitwirkung bei den Jahresabschlussarbeiten