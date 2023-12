Regionalleiter Medizincontrolling Sana Kliniken AG, Ismaning

Die Sana Kliniken AG, Ismaning sucht ab sofort einen Regionalleiter Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Sana Kliniken AG

Regionalleiter Medizincontrolling

Vollzeit

• Sie verantworten die Analyse, Optimierung und Sicherstellung der stationären Leistungsabrechnung in unseren Konzernkliniken in unterschiedlichen Regionen.

• Sie überwachen, kontrollieren und unterstützen die Einhaltung der Abrechnungs- und MDK-Prozesse in den Kliniken Ihrer Region.

• Sie entwickeln und implementieren Verfahrensanweisungen zu den Themen Aktenlauf, Dokumentation, Kodierung sowie MDK- und Erlösmanagement und unterstützen das regionale MDK- und DRG-Berichtswesen.

• Sie verfolgen und bewerten die einschlägigen aktuellen Gesetzgebungsverfahren, Rechtsprechungen sowie GBA-Beschlüsse und kommunizieren geeignete Maßnahmen und Strategien.

• Sie bereiten die Durchführung von MDK-Strukturprüfungen vor und begleiten diese ebenso wie MDK-Verfahren, Fallverhandlungen und Budgetverhandlungen.

• In all diesen Themen sind Sie Ansprechpartner Ihrer Region für die zentralen Bereiche und Kompetenz-Center der Sana Kliniken AG.