Stv. Leitung Medizincontrolling Kreisklinik Ebersberg

• Organisation und Verantwortung des MDK Managements inkl. Durchführung von Falldialogen mit den Kostenträgern und Durchführung der MDK Begehungen

• Klagemanagement

• Unterstützung bei strategischen und operativen Analysen in den Bereichen CMI/Fallschwere, medizinisches Leistungsspektrum etc. sowie das Monitoring medizinischer Qualitätsdaten (QI, QKK, QSR)

• Sicherstellung einer sachgerechten und vollständigen Kodierung

• Sicherstellung und ständige Optimierung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der Kodierung der Abteilungen und der vor- und nachgelagerten Bereiche sowie die Schulung der Mitarbeiter

• Versierter Ansprechpartner insbesondere für Ärzte und Pflegekräfte in Fragen der Dokumentation und Kodierung, Anwendung der Kodier- und Abrechnungssysteme, Kodierung von Patientenakten aus allen Fachbereichen sowie Prüfung der medizinischen Dokumentation

• Unterstützung der Abteilungen Patientenabrechnung, Controlling und Finanzbuchhaltung

• Mitarbeit bei der externen und internen Qualitätssicherung