Teamleitung MDK-Management Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz

Der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Teamleitung MDK-Management (m/w/d) (Stellenanzeige).

E-Mail: personal.info.kn@glkn.de

Mehr Informationen: www.glkn.de

Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz

Teamleitung MDK-Management

Vollzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat Vergütung nach TVöD

• Übergeordnete fachliche Anleitung inklusive Reorganisation des MDK-Teams

• Vermittlung von Optimierungsstrategien in Bezug auf eine MDK-sichere Dokumentation, u.a. Durchführung von Mitarbeiterschulungen in den klinischen Bereichen

• Beratung der Kliniken zur Optimierung des MDK-Verfahrens und zur Klärung relevanter medizinischer Fragen

• Vorbereitung und Durchführung von MDK-Inhouse-Prüfungen

• Erstellung von Stellungnahmen zu MDK-Gutachten

• Einholen von ärztlichen Stellungnahmen

• Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Verwaltung bei Abrechnungskorrekturen

• Vorbereitung und Begleitung von Klagefällen

• Mitarbeit am Berichtswesen zum MDK-Verfahren