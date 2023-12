Teamleitung Tumordokumentation Kreiskliniken Boeblingen

Die Kreiskliniken Böblingen gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Teamleitung Tumordokumentation (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.klinikverbund-suedwest.de

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Teamleitung Tumordokumentation

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat Vergütung nach TVöD

29-2072.00 Dokumentation Verwaltung

- Übernahme organisatorischer und fachlicher Führungsaufgaben im Team Tumordokumentation (mit acht Mitarbeitern) - Weiterentwicklung und Schulung der Mitarbeiter im Bereich Tumordokumentation - Unterstützung der Mitarbeiter bei der Vorbereitung und Nachbereitung von Zertifizierungs- und Überwachungsaudits - Strukturierte zeitnahe Erfassung und Kodierung medizinischer Eigenschaften von Tumorerkrankungen, deren Therapien und Verläufen in den Tumordokumentationssystemen ODSeasy und Agfa ODOK - Verantwortung für den Export der erfassten Daten (z. B. Meldung an das Krebsregister Baden-Württemberg) - Unterstützung klinischer Auswertungen - Kommunikation mit internen und externen Partnern (z. B. Krebsregister, TDS-Herstellern, Geschäftsbereich Informationstechnologie)

- Gute Kenntnisse in der medizinischen Terminologie und in MS Office-Programmen

- Kenntnisse in Diagnostik und Therapie onkologischer Erkrankungen und sicheren Umgang mit Datenerfassungssystemen