Zwei Kodierfachkräfte: DRK Kliniken Berlin

Die DRK Kliniken Berlin suchen ab sofort zwei Kodierfachkräfte (m/w/d) im MDK-Management für die Abteilung Medizincontrolling (Stellenanzeige).

- bestmögliche Erfassung von Diagnosen (ICD) und Operations- und Prozedurenschlüssel (OPS) - Überprüfung auf Vollständigkeit der entgeltrelevanten ärztlichen / pflegerischen Kodierung und Dokumentation von Einzelfällen, insbesondere in den kosten- und erlösintensiven Fällen, z.B. Aufnahmenotwendigkeit, Beatmungsstunden, Komplexbehandlungen und Zusatzentgelten - Erstellung von Stellungnahmen zu MDK-Gutachten - organisatorische Unterstützung und inhaltliche Vorbereitung der Bearbeitung schriftlicher MDK- und Krankenkassenanfragen - Vorbereitung und Begleitung von Klagefällen - Zusammenarbeit mit dem ZPAM bei Abrechnungskorrekturen

- Berufserfahrung im Krankenhaus, vorzugsweise mit Erfahrung in einem zentralen Verwaltungsbereich

- Umgang und Kenntnis der DRG-Systematik, der Deutschen Kodierrichtlinien (DKR) sowie der ICD- und OPS-Systematik

- Kenntnisse in der Benutzung von Orbis

- versierter Umgang in MS Office-Anwendungen

- selbstständige und strukturierte Arbeitsweise