Entlassmanagement Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik Nuembrecht hat Nachsorge-Vermittlung neu strukturiert

Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik in Nümbrecht hat Nachsorge-Vermittlung neu strukturiert (Open-PR).

Viele Patienten/innen benötigen nach der Rehabilitation einen Platz in einer Pflegeeinrichtung oder eine Betreuungskraft für zuhause. Die Suche nach dem passenden Angebot ist oftmals zeitraubend. Um ihre Patienten/innen noch besser unterstützen zu können,

arbeitet die Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik seit Anfang des Jahres mit der webbasierten Plattform Recare zusammen.

Nümbrecht, 13.03.2019: Die Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik in Nümbrecht hat ihre

Nachsorge-Vermittlung neu strukturiert. Seit Anfang des Jahres arbeitet sie als

erste Rehaklinik deutschlandweit mit der Online-Plattform Recare zusammen – und

konnte nun die ersten Patienten/innen erfolgreich darüber vermitteln.

„Einige Patienten brauchen nach der Reha noch pflegerische Unterstützung, um

den Reha-Erfolg auch im Alltag zu festigen“, erklärt Dr. Tim Kleiber,

Verwaltungsdirektor der Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik. Die Sozialdienste der

Kliniken übernehmen die Suche nach geeigneten Nachversorgern für die

Patienten/innen. Doch oft gestaltet sich die Suche langwierig und zermürbend

für die Mitarbeitenden: Lange Absprachewege und viele Absagen verursachen einen

enormen Arbeitsaufwand. Und auch für die Patienten/innen ist die Situation

belastend: „ Ein Patient kann sich nur schwer vollends auf seine Reha

konzentrieren, wenn die Frage, wie es danach weitergeht, nicht geklärt ist“,

weiß der Verwaltungsdirektor.

Nachsorge-Angebote innerhalb weniger Stunden

Um ihren Patienten/innen schneller Nachsorgeangebote vermitteln zu können,

nutzt die Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik nun die Online-Plattform Recare. Auf

Recare geben die Mitarbeitenden des Sozialdienstes Patienteninformationen wie

Pflegegrad, Erkrankung und Wohnort pseudonymisiert an. Der Schutz der

Patientendaten ist somit jederzeit sichergestellt. Anders als zuvor müssen die

Mitarbeiter/innen aber nicht mehr in einzelnen Nachsorge-Einrichtungen per

Telefon, Mail oder gar Fax nach freien Plätzen fragen. Die Abfrage von

verfügbaren Plätzen erfolgt digital über Recare. So erhalten die

Sozialdienstmitarbeiter/innen der Klinik innerhalb weniger Stunden eine

Übersicht über passende und verfügbare Betreuungsangebote und können gezielt

mit Einrichtungen in Kontakt treten.

Schnellere Sicherheit, wie es weitergeht

Den ersten Patienten/innen konnte die Klinik jetzt mithilfe der Plattform

erfolgreich Nachsorge-Plätze aufzeigen. Für Dr. Tim Kleiber bedeutet die

Zusammenarbeit einen Mehrwert für alle Seiten: „Dank Recare können wir unseren

Patienten und ihren Angehörigen schneller Nachsorge-Vorschläge machen. Das

verschafft ihnen Planungssicherheit und gibt ihnen mehr Zeit für etwaige

Vorbereitungen.“ Die Mitarbeitenden könnten sich besser auf die

sozialmedizinische Beratung der Patienten fokussieren – und fühlten sich

entlastet, da langwierige Absprachen entfallen.

Umfassende Digitalisierungsstrategie

Die Zusammenarbeit mit Recare ist Bestandteil der Digitalisierungsstrategie der

Klinikgruppe: „Wir bei Dr. Becker arbeiten kontinuierlich daran, die Angebote

für unsere Patienten zu optimieren“, berichtet Kleiber. „Digitalen Anwendungen

stehen wir aufgeschlossen gegenüber, wenn wir mit ihnen, wie bei Recare, eine

verbesserte Patientenversorgung sicherstellen und die Arbeit für unsere

Mitarbeiter angenehmer gestalten können.“

Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik

Die Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik ist seit über 20 Jahren auf

Rehabilitationsmaßnahmen in den Bereichen Neurologie, Orthopädie und Osteologie

spezialisiert. Sie verfügt außerdem über eine interdisziplinäre

neuro-orthopädische Station sowie eine Station mit 20

neurologisch-neurochirurgischen Frührehabetten. Insgesamt behandelt die Klinik

pro Jahr durchschnittlich 4.300 Rehabilitanden/innen und beschäftigt rund 200

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Standort Nümbrecht im Bergischen Land. Die

Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik gehört mit acht weiteren Rehabilitationskliniken

zur Dr. Becker Klinikgruppe. Das inhabergeführte Familienunternehmen mit

Hauptsitz in Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Rehabilitation des 21.

Jahrhunderts zu gestalten. www.dbkg.de/rhein-sieg-klinik

