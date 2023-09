Kodierfachkraft Kaiserswerther Diakonie Düsseldorf

Die Kaiserswerther Diakonie, Düsseldorf sucht zum nächstmöglichen Termin eine Kodierfachkraft (w/m/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: tekolf@kaiserswerther-diakonie.de

Mehr Informationen: www.kaiserswerther-diakonie.de

Kaiserswerther Diakonie

Kodierfachkraft

Vollzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat Vergütung nach BAT / Kirchliche Fassung

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

· mehrjährige Berufserfahrung im Krankenhaus

· mehrjährige Erfahrung in der Kodierung von DRGs (PEPPs wünschenswert)

· Gute Kenntnisse des DRG-Systems und seiner Regelwerke (ICD, OPS, DKR, PrüfvV, etc.)

· Erfahrung in der selbständigen Bearbeitung von MDK-Prüfungen und Kostenträgeranfragen

· Sicherer Umgang mit Krankenhaus-Informationssystemen (idealerweise iMedOne und SAP) und den gängigen MS-Office-Anwendungen