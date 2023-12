BG-Kliniken: Gemeinsam gegen Korruption (Pressemitteilung).

Die Straftatbestände der Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen können seit 2016 mit Geld- oder gar Freiheitsstrafen geahndet werden. Ein transparentes Compliance Management System soll Mitarbeiter*innen frühzeitig für das Thema sensibilisieren und vor Verfehlungen schützen. Am 4. Juni 2016 trat das

Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen in Kraft. Kernstück dieses Gesetzes sind die Straftatbestände

der Bestechlichkeit (§ 299a StGB) und Bestechung (§ 299b StGB) im

Gesundheitswesen, die in das Strafgesetzbuch aufgenommen wurden. Menschen in

Heilberufen ist es demnach strikt untersagt, sich in fachlich-medizinischen

Entscheidungen durch Gewährung eines Vorteils durch Dritte beeinflussen zu

lassen.

Auch das BG Klinikum Hamburg (BGKH) möchte sich und seine Mitarbeiter*innen vor

Verstößen schützen. Vanessa Rahn ist die Compliance Managerin des Klinikums und

sensibilisiert in Bezug auf Richtlinien und korrekte Verhaltensweisen: „Es ist

mir wichtig ein Bewusstsein für diese Thematik zu schaffen und den Menschen im

Klinikum zu vermitteln, wo Korruption beginnt, welche Handlungsrahmen bestehen

und wo sie Antworten auf ihre Fragen finden.“

Wo beginnt Korruption?

Korruption bedeutet den Missbrauch einer Vertrauensstellung oder das Ausnutzen

einer Machtposition, um sich Vorteile zu verschaffen. Der Verdacht auf

Korruption besteht demnach bereits, wenn Angehörige eines Heilberufs

finanzielle oder materielle Zuwendungen von Dritten, wie zum Beispiel von

Vertreter*innen der Industrie, Medizinverbänden oder Patient*innen einfordern,

sich versprechen lassen oder annehmen. All diese Handlungen stehen im Gegensatz

zum Antikorruptionsgesetz, das medizinisches Personal dazu verpflichtet, stets

unabhängig, objektiv und zum Wohle der Patient*innen zu handeln. Insbesondere

Verordnungs-, Zuführungs- oder Beschaffungsentscheidungen dürfen in keinem Fall

durch die Gewährung eines Vorteils beeinflusst werden.

Handlungsrahmen für medizinisches Personal

Dürfen Personen in medizinischen Berufen also grundsätzlich keine Geschenke

annehmen? Doch, Sie dürfen – jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Wertgrenzen stellen die gesellschaftliche Üblichkeit sicher, wenn sich ein

Vorteil im Rahmen der anerkannten und akzeptierten Ordnung bewegt und nicht der

Verdacht erweckt wird, dass mittels des Vorteils eine unrechtmäßige

Beeinflussung erfolgt. Möchte ein Patient zum Beispiel einer Pflegekraft ein

Geschenk machen, darf dieses einen Wert von 25 Euro nicht überschreiten.

Außerdem darf das Geschenk nicht für private Zwecke gedacht sein und der Wert

nicht in bar ausgezahlt werden.

Grundsätzlich müssen gewährte Vorteile in einem angemessenen Verhältnis zur

Gegenleistung stehen – sofern eine Leistungs-Gegenleistungs-Relation vorliegt –

oder sozialadäquat sein. Sozialadäquat sind Vorteile, wenn sie von außen nicht

den Eindruck erwecken, unverhältnismäßig, extravagant oder zu wertvoll zu sein,

als dass die Übergabe und Annahme des Vorteils mit einer Bestechungsabsicht

erfolgt. Ein spontanes Abendessen mit einem Vertreter aus der Industrie für die

Planung einer Beratertätigkeit sollte bspw. nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel

stattfinden. Angemessenheit liegt vor, wenn die erbrachte Leistung mit der

erhaltenen Gegenleistung – dem Vorteil – in einem ausgewogenen Verhältnis steht

und die Leistung die Gegenleistung rechtfertigt. Die Vergütung einer

Referent*innentätigkeit muss zum Beispiel in einem ausgewogenen Verhältnis zur

Vorbereitungs- und Leistungszeit stehen und anhand der beruflichen Erfahrung

und Position des/der Referent*innen angepasst werden.

Um ein integres Verhalten der Mitarbeiter*innen sicherzustellen, ergreifen auch

die BG Kliniken entsprechende Präventivmaßnahmen. Durch sie sollen Risiken

identifiziert und Unsicherheiten ausgeräumt werden. Vanessa Rahn: „Für die

Vermeidung und Bekämpfung von Korruption haben die BG Kliniken eine

Arbeitsanweisung zur Antikorruption erarbeitet. Darüber hinaus haben wir am

BGKH ein Compliance Management System etabliert und bieten regelmäßige

Schulungen für die Mitarbeiter*innen an. Auf diese Weise schaffen wir ein

nachhaltiges Bewusstsein für dieses wichtige Thema.“

Quelle: Pressemitteilung, 09.12.2020