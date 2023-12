Projektleiter Klinikmanagement m/w/d Clinotel Krankenhausverbund gGmbH Köln

Die Clinotel Krankenhausverbund gGmbH, Köln sucht einen Projektleiter Klinikmanagement (m/w/d) (Stellenanzeige).

- Sie unterstützen unsere Mitgliedshäuser bei der bedarfsgerechten Weiterentwicklung ihres Leistungsportfolios.

- Die Ergebnisse unseres verbundinternen Kennzahlensystems in den Perspektiven Qualität, Patientenorientierung, Personal und Finanzen werden von Ihnen analysiert und bewertet.

- Die potenziellen Handlungsfelder erörtern Sie gemeinsam mit Geschäftsführungen und Führungskräften der Managementebene unserer Mitgliedshäuser im persönlichen Gespräch.

- Ihre methodischen und fachlichen Kenntnisse bringen Sie aktiv in die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Benchmark-Auswertungen ein.

- Im Rahmen unseres Regionalkonzepts sind Sie Ansprechpartner für eine Gruppe von Mitgliedshäusern einer CLINOTEL-Region im Sinne des One-Face-to Customer-Prinzips.

- Den regelmäßigen Erfahrungs- und Know-how-Transfer unserer Mitgliedshäuser fördern wir in unseren administrativen Expertengruppen. Die Treffen werden von Ihnen inhaltlich und konzeptionell betreut sowie ergebnisorientiert moderiert.