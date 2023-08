Wechsel im Aufsichtsrat des Klinikums Westmünsterland (Pressemitteilung).

Das Klinikum Westmünsterland hat einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Turnusgemäß hat der bisherige Vorsitzende Klaus Ehling das Amt am 1. Juli 2021 an seinen Nachfolger Dr. Frank Bierbaum übergeben. Wir danken Klaus Ehling für sein langjähriges ehrenamtliches

Engagement, das er immer kenntnisreich und engagiert zum Wohl der Gesundheitsversorgung der Menschen in der Region ausgeführt hat“, erklärte der neue

Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Bierbaum im Rahmen der Amtsübernahme, „ich freue

mich sehr, dass er als zweiter stellvertretender Vorsitzender weiter in unserem

Gremium aktiv bleibt und wir alle gemeinsam an der Weiterentwicklung der

stationären medizinischen und pflegerischen Versorgung im Westmünsterland

arbeiten dürfen.“ Das Amt des ersten stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt

Jürgen Büngeler, Vorstandsmitglied der Sparkasse Westmünsterland. Er vertritt

die Stiftung St. Marien-Krankenhaus Ahaus im Aufsichtsratsgremium.

Dr. Frank Bierbaum ist geschäftsführender Gesellschafter der Bierbaum

Unternehmensgruppe GmbH in Borken und wird durch die Katholische

Propsteigemeinde St. Remigius Borken in das Gremium entsendet. Klaus Ehling ist

Vorstand des Münsterland e.V. und vertritt die Gesellschafterin Stiftung

St.-Agnes-Hospital im Aufsichtsrat.



Quelle: Pressemitteilung, 01.07.2021