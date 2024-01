Controller (w/m/d) Karl Borromäus Schule für Gesundheitsberufe gGmbH Bonn

Die Karl Borromäus Schule für Gesundheitsberufe gGmbH, Bonn sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Controller (w/m/d) (Stellenanzeige).

Mehr Informationen: www.kabo-bonn.de

Karl Borromäus Schule für Gesundheitsberufe gGmbH

Controller

Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach AVR Caritas

29-2072.00 Controlling Verwaltung

- Sie bearbeiten wirtschaftliche Fragestellungen, erstellen zum Beispiel den Wirtschaftsplan und Investitionsplan und überwachen seine Umsetzung.

- Sie kümmern sich um Schulentwicklungs- und Förderprojekte (Antragstellung, Abwicklung und Überwachung).

- Darüber hinaus beteiligen Sie sich an Organisationsentwicklungsprojekten und übernehmen das Vertragsmanagement.

- Sie arbeiten sich in die Finanzierung von Pflegeschulen, deren Budget und Verwaltung ein. Sie sind Ansprechpartner*in für Fragen der Aufsichts- und Förderbehörden.

- Darüber hinaus unterstützen Sie in den Bereichen Qualitätsmanagement, Zertifizierung und bei der staatlichen Anerkennung unserer Ausbildungsgänge.