Mitarbeiter im Medizincontrolling (m/w/d) Neurologisches Rehabilitationszentrum "Godeshöhe" e.V. Bonn

Der Neurologisches Rehabilitationszentrum "Godeshöhe" e.V., Bonn sucht ab sofort einen Mitarbeiter im Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.godeshoehe.de

Neurologisches Rehabilitationszentrum "Godeshöhe" e.V.

Mitarbeiter im Medizincontrolling

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD / VKA

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Umsetzung der Dokumentationsstrategie in einem PDMS–unterstützten Workflow der Patientenversorgung im ITS- und Weaning-Setting (KIS Software Orbis und Daedalus)

- Unterstützung des ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Teams bei der Optimierung der Dokumentation in der elektronischen Patientenakte

- Anleitung und Begleitung der zentralen, behandlungsbegleitenden Kodierung der stationären Behandlung zur Sicherung der sach- und leistungsgerechten Abrechnung der medizinischen Leistungen

- Mithilfe an einem vorausschauenden Ablauf- und Entlassmanagement unter Berücksichtigung der Grenzverweildauern

- Unterstützung des erfolgreichen MDK-Managements bei der Bearbeitung von Krankenkassen- und MDK-Anfragen