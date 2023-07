Weiteres Vorstandsmitglied der Celenus SE bestellt

Celenus: Bisheriger Alleinvorstand bekommt Unterstützung (Pressenachricht).

Christina Möller (43) wird ab dem 1. August 2022 als Mitglied des Vorstandes der Celenus SE bestellt. Sie wird gemeinsam mit dem bisherigen Alleinvorstand Christian Baumbach die Geschäfte der Celenus/salvea-Gruppe leiten.

Frau Möller studierte Rechtswissenschaften an der Ruprecht-Karls-Universität

Heidelberg. Zudem schloss sie einen Executive Master in Business Administration

ab.

Frau Möller ist eine international erfahrene Managerin im Bereich Healthcare

mit dem Schwerpunkt Rehabilitation. Zuletzt war sie mehr als 10 Jahre in

gleicher Funktion bei dem Gesundheitsdienstleister VAMED mit Sitz in Wien für

die Gesundheitseinrichtungen in Österreich zuständig. Zu den weiteren

beruflichen Stationen zählten Asklepios Kliniken und das Städtische Klinikum

München. Ein besonderer Tätigkeitsschwerpunkt ist die Digitalisierung.

„Ich freue mich sehr darauf, das Unternehmen gemeinsam mit meinem

Vorstandskollegen nachhaltig strategisch und organisatorisch weiterentwickeln

zu können.“, so Christina Möller.

Quelle: Pressenachricht, 08.06.2022