Intensiv-Ausbildung zur Klinischen Kodierfachkraft im November 2022

Intensiv-Ausbildung zur Klinischen Kodierfachkraft 2022 als Hybrid-Veranstaltung



Der nächste Basiskurs beginnt am 21. November 2022 als Hybrid-Veranstaltung.

Die Teilnehmer/innen können die Schulung wahlweise in der ersten und in der vierten Woche bei uns in Kevelaer absolvieren oder 4 Wochen komplett online teilnehmen.

Im Seminarpreis enthalten ist ein Gutschein für unseren Online-Kurs "Grundlagen der Anatomie und Terminologie", um die medizinischen Grundlagen vertiefen zu können.



Jetzt anmelden!