Medizinische Kodierfachkraft / DRG-Rechnungsprüfer (m/w/d) BKK firmus Osnabrück

Die BKK firmus, Osnabrück sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Medizinische Kodierfachkraft / DRG-Rechnungsprüfer (m/w/d) in der Region Osnabrück (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.bkk-firmus.de

BKK firmus

Medizinische Kodierfachkraft / DRG-Rechnungsprüfer

Vollzeit

35

Vergütung: leistungsorientierte Bezahlung

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Sie sind für die eigenständige formale und medizinische Prüfung von Krankenhausrechnungen zuständig und setzen med. Inhalte und Kodierauffälligkeiten in Prüfalgorithmen um.

In Zusammenarbeit mit Krankenhäusern und dem Medizinischen Dienst klären Sie erlösrelevante Fragen.

Sie kommunizieren mit den Krankenhäusern in strittigen Fällen und erarbeiten Lösungsvorschläge.

Darüber hinaus beraten und unterstützen Sie unsere Versicherten in Einzelfragen der stationären Versorgung.