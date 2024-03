Klinikum Hochsauerland begrüßt neues Mitglied der Geschäftsleitung

Neuer Medizinischer Direktor am Klinikum Hochsauerland (Pressemeldung).

Dr. Peter Lütkes wird Medizinischer Direktor am Klinikum Hochsauerland. Arnsberg/Münster. Dr. med. Peter Lütkes (56) kehrt zum Klinikum Hochsauerland zurück: Der gebürtige Schmallenberger übernimmt zum 01.04.2024 die neu geschaffene Position des Medizinisches Direktors und wird damit Teil der Geschäftsleitung. „Ich freue mich, mit Dr. Peter Lütkes einen ausgewiesenen Experten für medizinische Prozesse und die Entwicklung zukunftsfähiger Strategien in der Gesundheitsversorgung am Klinikum Hochsauerland begrüßen zu dürfen, den ich persönlich gut kenne und dem ich absolut

vertraue“, sagt Michael Gesenhues, Geschäftsführer des Klinikums Hochsauerland.

Lütkes war bereits von 2017 bis 2021 im Klinikum Hochsauerland als Leitung Medizinisches

Controlling und Medizinstrategie sowie als Prokurist tätig. „Es ist eine berufliche sowie private

Rückkehr in meine Heimatregion, das Sauerland. Mit vielen Mitarbeitenden und Partnern des

Klinikums Hochsauerland verbindet mich ein langjähriges Vertrauensverhältnis. Ich bin mir

sicher, dass wir – trotz aktueller Herausforderungen – gemeinsam mit dem gesamten Team

die Gesundheitsversorgung in der Region sichern und mit innovativen Ideen weiter

voranbringen werden“, sagt der Facharzt für Innere Medizin und Master of Health Business

Administration.

Zuletzt war Dr. Peter Lütkes Medizinischer Direktor an den Alexianer-Standorten St. Martinus

Krankenhaus Düsseldorf und Maria-Hilf Krankenhaus Krefeld, u.a. mit den Schwerpunkten

operative und strategische Steuerung des medizinischen Leistungsgeschehens,

Standortleitung und Führung der Verwaltungsbereiche, Organisationsentwicklung und

Baumaßnahmen.

Die drei Krankenhausstandorte des Klinikum Hochsauerland in Arnsberg und Meschede

verfügen zusammen über 927 Betten. Pro Jahr werden ca. 40.000 Patient*Innen stationär

und über 100.000 Fälle ambulant behandelt. Mit mehr als 3.400 Beschäftigten ist die

Gesellschaft zudem einer der größten Arbeitgeber und Ausbilder der Region. Das Klinikum

Hochsauerland ist ein Unternehmen der Alexianer und der St. Johannes- und Maria-Stiftung

und somit Teil eines der größten katholischen Gesundheitsunternehmen in Deutschland.

Quelle: Pressemeldung, 15.03.2024