Wechsel in der Geschäftsführung der Klinik Bad Belzig

Neuer zweiter Geschäftsführung der Ernst von Bergmann Klinik Bad Belzig (Pressemeldung).

Zum 1. April 2024 übernimmt Oliver Stübing als zweiter Geschäftsführer die Leitung der Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig. Er folgt Christian Weitermann nach, der die Ernst von Bergmann Gruppe verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Somit besteht die Leitung der Bad Belziger Klinik ab diesem Zeitpunkt aus den beiden Geschäftsführern Hans-Ulrich Schmidt (Vorsitz) und Oliver Stübing, der Pflegedirektorin Jana Humberdros sowie der Ärztlichen Direktorin Prof. Dr. med. Simone Rosseau.

„Wir danken Herrn Weitermann für seinen kurzen aber intensiven Einsatz hier in unserer Bad Belziger Klinik“, so Hans-Ulrich Schmidt, Geschäftsführer. „Gerade in Zeiten nach der Pandemie hat er einen großen Anteil daran, dass die Klinik wieder Fahrt aufgenommen hat. Wir wünschen ihm für seine berufliche Weiterentwicklung alles Gute.“



Oliver Stübing ist seit 2018 in der Ernst von Bergmann Gruppe beschäftigt. Neben seiner Funktion in der Klinik EvB Bad Belzig ist Herr Stübing als Geschäftsführer auch in der Poliklinik und dem MVZ in Potsdam sowie dem MVZ in Bad Belzig tätig. Gerade auch durch diese Tätigkeit ist ihm der Standort Bad Belzig seit langem bekannt und vertraut. „Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Stübing einen Mitarbeitenden für diese Funktion gewinnen konnten, der viele Mitarbeitende bereits aus seiner Arbeit als Geschäftsführer des hiesigen MVZs kennt“, so Hans-Ulrich Schmidt. „Herr Stübing ist ein Gewinn für die Klinik – nicht nur, weil er der Region persönlich eng verbunden ist, sondern auch als kaufmännische Verstärkung in der Klinikleitung.“

Oliver Stübing: „Ich freue mich auf die wichtige Aufgabe, den bestehenden stationären und ambulanten Standort in Bad Belzig weiter zu stärken. Gerade vor dem Hintergrund der Krankenhausreform mit all ihren Herausforderungen ist Stabilität gepaart mit Innovation sehr wichtig. Den schon begonnenen Prozess der Modernisierung unserer Klinik möchte ich langfristig fortsetzen. Und die gerade auch im ländlichen Bereich entscheidend wichtigen gemeinsame Wege über Unternehmensgrenzen hinaus nicht aus dem Blick lassen.“

Zur Person:

Oliver Stübing, aufgewachsen in Potsdam-Mittelmark, ist diplomierter Wirtschaftsjurist und verfügt über langjährige Erfahrungen im Gesundheitswesen. Seit 2003 arbeitete er bei verschiedenen Trägern im Bereich Finanzen und Controlling, bevor er 2018 in die Ernst von Bergmann Gruppe wechselte.



Quelle: Pressemeldung, 15.03.2024