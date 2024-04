Neuer Regionalgeschäftsführer Nord kommt vom Helios Klinikum Schleswig

Helios Regionalgeschäftsführung Nord neu besetzt / Krankenhaus Schleswig mit neuer Geschäftsführerin (Pressemeldung).

Nach drei Jahren verabschiedet sich Johannes Rasche als Klinikgeschäftsführer des Helios Klinikum Schleswig und übernimmt zum 1. Mai 2024 die Helios Regionalgeschäftsführung Nord. Er folgt damit auf Franzel Simon, der sich künftig auf die kommissarische Klinikgeschäftsführung des Helios Hanseklinikums Stralsund sowie die Aufsichtsratsvorsitze der Helios Kliniken in Schleswig und Schwerin fokussiert. Die Geschäftsführung des Schleswiger Krankenhauses wird Lena Radtke übernehmen.

25. April 2024

„Für die vergangenen drei Jahre möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen und Partnern herzlich bedanken. Zusammen haben wir viel bewegt. Die Schleswiger Kliniken sind heute ein bedeutender Teil der Versorgungslandschaft im Norden Schleswig-Holsteins“, sagt Johannes Rasche, Klinikgeschäftsführer des Helios Klinikum Schleswig. „Als künftiger Regionalgeschäftsführer der Region Nord werde ich die Entwicklung von Schleswig weiterhin eng verfolgen und nach Kräften unterstützen.“

Wenngleich ihm der Weggang aus Schleswig nicht ganz leichtfällt, freut sich der inzwischen im Norden heimisch gewordene Westfale auf die vor ihm liegenden Aufgaben sehr. „Ich bin dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich darf eine Region verantworten, die sich in den vergangenen Jahrzehnten hervorragend entwickelt hat und die einen maßgeblichen Beitrag zur qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung für unsere Patientinnen und Patienten leistet und zugleich für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein vertrauensvoller und sicherer Arbeitgeber ist“, so Rasche.

Die Arbeit seines Vorgängers Franzel Simon möchte der 41-jährige Diplom- Kaufmann gerne fortzusetzen und weiterentwickeln. Das er mit der Region Nord und den Kolleginnen und Kollegen bereits bestens vertraut ist, spricht für ihn. „Ich bin mir sicher, dass Johannes Rasche die vor ihm liegende Aufgabe mit dem gebotenen Engagement und der exzellenten Expertise meistern wird. In den vergangenen Jahren unserer Zusammenarbeit hat er dies in den unter seiner Verantwortung stehenden Kliniken immer wieder unter Beweis gestellt. Ich wünsche ihm für seinen Start alles Gute und freue mich weiterhin mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen“, so Franzel Simon, Regionalgeschäftsführer der Helios Region Nord. Die Geschicke des Schleswiger Krankenhauses führt ab 1. Mai Lena Radtke. Die gebürtige Kielerin wechselt von der Helios Mariahilf Klinik Hamburg, wo sie seit Mai 2022 Klinikgeschäftsführerin ist. Das Helios Klinikum Schleswig ist der 34-jährigen nicht ganz unbekannt, verbachte sie hier bereits ihre Zeit als Assistentin der Geschäftsführung.

