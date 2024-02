BBT-Gruppe mit neuer Leiterin des Geschäftsbereiches der Unternehmensentwicklung

Gesundheitsexpertin ergänzt das Leitungsteam der BBT-Gruppe (Medienmitteilung).

Zum 1. Februar 2024 startet Sabine Anspach (42) ihre Position in der Geschäftsführung der BBT-Gruppe, in der sie den Geschäftsbereich „Unternehmensentwicklung“ verantwortet. Damit fungiert sie auch als Geschäftsführerin der Barmherzigen Brüder Rilchingen. Die Ergänzung der BBT-Geschäftsführung erfolgt im Rahmen der Neuausrichtung der gesellschaftsrechtlichen Struktur der BBT-Gruppe.

Die gebürtige Koblenzerin ist Absolventin der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar und schloss das MBA-Programm der Lancaster University Management School in England ab. Sie war Geschäftsführerin in verschiedenen Kliniken der Marienhaus Kliniken und der Klinikgruppe Helios. In unterschiedlichen Funktionen wirkte sie im internationalen Rahmen an der Digitalisierung des Gesundheitswesens mit, insbesondere in Skandinavien, in den Niederlanden, den USA, Südafrika und der Türkei.

Sabine Anspach wird gemeinsam mit Dr. Frank Zils (55), Sprecher und Geschäftsführer Personal, christliche Unternehmenskultur und Unternehmens­kommunikation, Andreas Latz (54), Geschäftsführer Finanzen, und Werner Hemmes (63), Geschäftsführer Recht, die Verantwortung für die Führung eines der großen caritativen Trägers von Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen in Deutschland übernehmen.

Wir wünschen Sabine Anspach für ihre neue Aufgabe auch als Geschäftsführerin der Barmherzigen Brüder Rilchingen alles Gute und Gottes Segen!

Quelle: Medienmitteilung, 01.02.2024