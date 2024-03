Begrüßung für neuen Geschäftsführer der Katholischen Hospitalgesellschaft Südwestfalen (Pressemitteilung).

Offiziell eingeführt, wenn auch pandemiebedingt nur im kleineren Rahmen der Chefärzte und Führungskräfte, wurde in der vergangenen Woche Dr. Gereon Blum als neuer Geschäftsführer der Katholischen Hospitalgesellschaft Südwestfalen. Dr. Blum hat das Amt zum 01.02.2021 von seinem Vorgänger Johannes Schmitz

übernommen. Der 58-jährige Mediziner war zuvor fast zwei Jahrzehnte in der

Geschäftsführung des Krankenhauses Düren tätig. Bevor er im Jahr 2002 zunächst

als stellvertretender Geschäftsführer, später dann als Geschäftsführer, ins

Krankenhausmanagement wechselte, war der Facharzt für Anästhesie als Oberarzt

im selben Haus tätig. In den ersten Wochen und Tagen plant der Dürener, sich

ein umfassendes Bild der beiden Krankenhäuser in Olpe und Lennestadt zu machen.

„Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern in allen Bereichen der Hospitalgesellschaft“ erklärt Dr. Blum.

Deshalb wolle er als erstes auch die Menschen persönlich kennen lernen, die das

Fundament der KHS bilden. Als Schwerpunkte für die kommenden Monate nannte der

neue Geschäftsführer den weiteren Ausbau der Digitalisierung in den

Krankenhäusern und die Realisierung des geplanten Neubauvorhabens an der

Martinstraße in Olpe. Wilhelm Rücker, Vorsitzender des Verwaltungsrats,

ergänzt: „Mit Herrn Dr. Blum konnten wir einen Geschäftsführer gewinnen, der

klinische Expertise mit langjähriger Managementkompetenz vereint und alles

mitbringt, um gemeinsam mit den Mitarbeitern das hohe Qualitätsniveau unserer

Einrichtungen kontinuierlich weiterzuentwickeln.“

Quelle: Pressemitteilung, 10.02.2021