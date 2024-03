BG Klinikum Bergmannstrost Halle mit neuer Kaufmännischer Direktorin (Pressemitteilung).

Seit dem 1. Januar 2021 besetzt Cindy Schöne die neu geschaffene Position der Kaufmännischen Direktorin am BG Klinikum Bergmannstrost Halle und erweitert damit die Klinikleitung des Bergmannstrost. Cindy Schöne verantwortet in dieser Funktion mehrere kaufmännische Kernbereiche, erhält Prokura und übernimmt

weitere Managementaufgaben in Vertretung des Geschäftsführers Thomas Hagdorn, der seit Januar alleiniger Geschäftsführer des Bergmannstrost ist.

Cindy Schöne hat ihre berufliche Laufbahn 1997 mit einer Ausbildung im

Bergmannstrost begonnen sowie erfolgreich Betriebswirtschaftslehre und

Management im Gesundheitswesen studiert. Seit 2008 hatte sie verschiedene

leitende Positionen im Bereich Controlling inne und übernahm zuletzt die

Leitung des Ressorts Finanzen und Controlling, dem die Abteilungen Finanzen,

Controlling, Medizincontrolling und Patientenadministration zugeordnet sind.

Diese Funktion bekleidet Cindy Schöne auch künftig weiter.

Die Kaufmännische Direktorin hat einen unmittelbaren Anteil an der Entwicklung

des BG Klinikums Bergmannstrost. Sie wird das operative, kaufmännische

Tagesgeschäft und die Einhaltung der Wirtschaftlichkeit verantworten. Sie wird

überdies für die Erstellung der Wirtschaftspläne, der Jahresabschlüsse und die

Verhandlungen mit den Krankenkassen verantwortlich sein.

Quelle: Pressemitteilung, 13.01.2021