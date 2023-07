Celenus Klinik für Neurologie Hilchenbach mit neuer Klinikdirektorin (Pressemitteilung).

Nach acht sehr erfolgreichen und prägenden Jahren als Klinikdirektorin verlässt Frau Susanne Halhuber die Neurologische Fachklinik, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen. Eine Entscheidung, die sowohl die Geschäftsführung als auch die Mitarbeiterschaft sehr bedauert. Ich gehe mit einem

lachenden und einem weinenden Auge!“ sagte Frau Halhuber bei ihrer Verabschiedung. Coronabedingt war eine Verabschiedungsveranstaltung leider nicht möglich. Viele Mitarbeiter ließen es sich jedoch nicht nehmen, sich

persönlich von ihrer „Chefin“ zu verabschieden. Als Dankeschön und als Zeichen

großer Wertschätzung wurde das eine oder andere Abschiedsgeschenk überreicht.

Als neue Klinikdirektorin übernimmt Frau Christiane Sauvonnet ab 10.02.2021 die

Nachfolge für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Nach ihrem Studium der

Wirtschaftswissenschaften in Siegen war sie zunächst als Leiterin mehrerer

Sport- und Fitness-Centren tätig bevor sie ab 2004 im Gesundheitswesen als

Klinikdirektorin für die Oberrheinischen Kliniken und MEDIAN für mehrere

Akutpsychiatrien in Süddeutschland verantwortlich war. Von dort wechselte Frau

Sauvonnet zur REHASAN Holding GmbH und war dort als Geschäftsbereichsleiterin

und Prokuristin für mehrere Rehabilitations- und Fachkliniken für Mutter/Vater

und Kind an der Ost- und Nordsee verantwortlich.

Frau Sauvonnet verfügt über mehr als 20 Jahre Berufs- und Leitungserfahrung.

Die meisten davon im Gesundheitswesen. Dieses Wissen und ihre Erfahrung möchte

sie mit viel Elan und Leidenschaft für den Bereich der Rehabilitation nun für

die Celenus-Kliniken einbringen. Frau Sauvonnet ist verheiratet und wohnt mit

ihrem Mann in Köln. Dennoch liebäugelt sie mit dem Siegerland, welches in

Zukunft ihr Wohnort werden soll. Im privaten Bereich trägt der Fitness-Sport zu

ihrer Work-Life Balance bei. Zudem kocht und genießt sie gerne kulinarische

Köstlichkeiten.

Die Mitarbeiter der Celenus Klinik für Neurologie Hilchenbach freuen sich auf

die Zusammenarbeit mit Frau Sauvonnet und wünschen ihr einen guten Start.

Quelle: Pressemitteilung, 15.02.2021