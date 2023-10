Geschäftsführer verlässt die Helios-Klinik Schleswig (Pressemitteilung).

An der Spitze des Helios Klinikum Schleswig gibt es personelle Veränderungen. Nach fast sechs Jahren gibt Dr. John Näthke zum Ende des Monats April die Geschäftsführung am Standort Schleswig auf, um sich bei VAMED Gesundheit

Deutschland einer neuen Aufgabe zu stellen. Die Nachfolge in Schleswig ist noch

offen.

„Ich danke Dr. Näthke ganz herzlich für seinen Einsatz in den vergangenen

Jahren. Am Standort Schleswig hat er die Kliniken mit sehr hohem Engagement und

exzellenter Expertise vorangebracht und so manche schwierige Situation

hervorragend gemeistert. Seinen Weggang bedauere ich sehr, insbesondere für die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das Team der Region Nord“, sagt Franzel

Simon, Regionalgeschäftsführer der Helios Region Nord.

Zum 1. Mai übernimmt Dr. John Näthke die Geschäftsführung der VAMED Rehaklinik

und des Ostsee Ressort Damp. Der Reiz der neuen Aufgabe liegt für den

44-Jährigen vor allem in der Gestaltung und Weiterentwicklung eines so

facettenreichen Standortes wie Damp. Ganz leicht fällt ihm der Weggang aus

Schleswig jedoch nicht: „In den vergangenen fast sechs Jahren habe ich zusammen

mit engagierten und professionellen Kolleginnen und Kollegen sowie

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel gestalten, bewahren und weiterentwickeln

können. Der Standort Schleswig ist zu einem unverzichtbaren und oft auch

beispielgebenden Teil der Versorgungslandschaft im Norden Schleswig-Holsteins

geworden“, sagt Dr. Näthke. „Ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern für den gemeinsamen Weg, das Engagement und die gute

Zusammenarbeit bedanken. Ich wünsche dem Standort und dem Schleswiger Team von

Herzen alles Gute.“

Wer auf Dr. Näthke folgen wird, steht aktuell noch nicht fest. „Ich bin

zuversichtlich, die Position des Klinikgeschäftsführers kurzfristig

nachbesetzen zu können“, so Franzel

Simon.



Quelle: Pressemitteilung, 15.03.2021