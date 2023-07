Helios Kliniken im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Seit dem 1. Mai ist Dr. Ottmar Schmidt neuer Geschäftsführer der Helios Kliniken im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Die enge Zusammenarbeit der drei Schwesterkliniken soll auch zukünftig weitergeführt und intensiviert werden.

„Wir freuen uns, dass wir einen erfahrenen Manager aus der Gesundheitsbranche

für die Leitung der drei Helios Kliniken in Breisach, Müllheim und

Titisee-Neustadt gewonnen haben. Die Anforderungen hier im Breisgau sind

speziell und ich übergebe die Häuser nun mit gutem Gefühl an Dr. Schmidt.“ Mit

diesen Worten überreicht der bisherige Klinikgeschäftsführer im

Breisgau-Hochschwarzwald und Regionalgeschäftsführer der Helios Region Süd

Robert Möller symbolisch die Schlüssel an seinen Nachfolger Dr. Ottmar Schmidt

und heißt ihn herzlich willkommen im Breisgau. „Ich wünsche Ihm einen

erfolgreichen Start und eine gute Zusammenarbeit in den drei Kliniken und in

unserem regionalen und deutschlandweiten Helios Netzwerk.“

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Mich erwarten spannende Projekte

und Themen, die ich gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen im Breisgau

angehen werde“, sagt Dr. Ottmar Schmidt mit Blick auf die bevorstehenden

Aufgaben. Die intensivere Vernetzung der drei Schwesterkliniken sei auch

weiterhin ein großes Anliegen. „Wir haben drei tolle Häuser hier im Breisgau

und das geballte Wissen und die Kompetenz sollen zukünftig noch verstärkt

standortübergreifend genutzt werden“, gibt Möller seinem Nachfolger mit auf den

Weg und ergänzt: „Unsere sehr gute medizinische Qualität an den drei Kliniken

möchten wir auch künftig weiter ausbauen, um uns damit den Menschen aus der

Region als starken Klinikverbund zu empfehlen. Gleichzeitig positionieren wir

uns dadurch als attraktiver Arbeitgeber.“

Zur Person

Dr. Ottmar Schmidt (57) hat bereits viele Jahre national und international als

Geschäftsführer, Projekt- und Bereichsleiter Verantwortung für die Entwicklung

einzelner Krankenhäuser und Einrichtungen sowie gesamter Geschäftsbereiche

übernommen, diese weiterentwickelt und dabei umfassende Führungskompetenz

erworben. Sein Weg führte ihn unter anderem zu Mediclinic als Verantwortlichen

für die Geschäftsentwicklung im Mittleren Osten und zu Asklepios. Bei Asklepios

leitete er die Klinik in Schwedt mit rund 500 Betten sowie eine ambulante

Einrichtung in Stettin und übernahm später die Führung der internationalen

Sparte. Seit 2015 war Dr. Schmidt als Leiter des Kundenmanagements Südafrika,

zuletzt als Projektmanager und Country Consultant bei Siemens Healthineers in

Erlangen tätig.

Dr. Schmidt ist studierter Sportbiologe, hat über die sportlichen Belastungen

der Wirbelsäule promoviert sowie seinen MBA mit einer Arbeit über die Prozesse

in Krankenhaus-Ambulanzen abgeschlossen. Er ist verheiratet und hat eine

Tochter.



Robert Möller (li.) begrüßt Dr. Ottmar Schmidt (re.), den neuen Geschäftsführer

der Breisgauer Kliniken, an seinem ersten Arbeitstag.



Die Kliniken Breisach, Müllheim und Titisee-Neustadt gehören seit 1998 zu

Helios. Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hält seit der Privatisierung der

Kliniken 26 Prozent an der gemeinsamen Trägergesellschaft. Als Helios Kliniken

Breisgau-Hochschwarzwald stehen sie für die wohnortnahe und kompetente

medizinische Versorgung rund um Freiburg im Breisgau. Die Kliniken behandeln

zusammen jährlich etwa 21.000 stationäre und 38.000 ambulante Patienten.

Insgesamt verfügen sie über 424 Betten und beschäftigen rund 1.000

Mitarbeiter.

Helios ist Europas führender privater Krankenhausbetreiber mit insgesamt rund

120.000 Mitarbeitern. Zum Unternehmen gehören unter dem Dach der Holding Helios

Health die Helios Kliniken in Deutschland sowie Quirónsalud in Spanien und

Lateinamerika. Rund 20 Millionen Patienten entscheiden sich jährlich für eine

medizinische Behandlung bei Helios. 2020 erzielte das Unternehmen einen

Gesamtumsatz von 9,8 Milliarden Euro.

In Deutschland verfügt Helios über 89 Kliniken, rund 130 Medizinische

Versorgungszentren (MVZ) und sechs Präventionszentren. Jährlich werden in

Deutschland rund 5,2 Millionen Patienten behandelt, davon 4,1 Millionen

ambulant. Helios beschäftigt in Deutschland 73.000 Mitarbeiter und

erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 6,3 Milliarden Euro. Helios ist Partner

des Kliniknetzwerks „Wir für Gesundheit“. Sitz der Unternehmenszentrale ist

Berlin.

Quirónsalud betreibt 52 Kliniken, davon sechs in Lateinamerika, 70 ambulante

Gesundheitszentren sowie rund 300 Einrichtungen für betriebliches

Gesundheitsmanagement. Jährlich werden hier rund 15 Millionen Patienten

behandelt, davon 14,1 Millionen ambulant. Quirónsalud beschäftigt rund 40.000

Mitarbeiter und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro.

Helios Deutschland und Quirónsalud gehören zum Gesundheitskonzern Fresenius.

Quelle: Pressemitteilung, 04.05.2021