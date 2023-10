Helios Klinikum Schwelm mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Noch im November übernimmt Dr. Volker Seifarth die Klinikgeschäftsführung am Helios Klinikum Schwelm. In gleicher Funktion bleibt der 34-Jährige auch der Helios Klinik Attendorn erhalten, die er seit 2019 führt. Er folgt auf Claudia Meßthaler, die nach Duisburg wechselt und dort die standortübergreifende

Zusammenarbeit und Integration der neu zu Helios gehörigen Klinikstandorte

verantwortet.

Dr. Volker Seifarth übernahm nach seinem Masterstudium der Biomedizinischen

Technik an der Fachhochschule Aachen bereits Führungsverantwortung als

Projektmanager im Bereich Forschung und Entwicklung eines internationalen

mittelständigen Medizintechnikunternehmens. In den Jahren zuvor brachte er sein

Fachwissen als wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Laboratorien für

Zellbiophysik und medizinische und molekulare Biologie an der Fachhochschule

Aachen sowie als technischer Assistent an der Urologischen Klinik der RWTH

Aachen ein. 2015 folgte die Promotion mit dem Schwerpunkt im Tissue

Engineering, der regenerativen Medizin. Sein Wechsel von der Wissenschaft über

die Medizinprodukteentwicklung in die Klinik war immer ein Schritt näher an den

Patienten. Zu Helios kam der gebürtige Kölner im November 2017. Den Ausgleich

zum beruflichen Alltag findet der begeisterte Berg- und Wintersportler unter

anderem beim Mountainbiking und Wandern.

„Frau Meßthaler gilt an dieser Stelle mein ausdrücklicher Dank für ihren

zupackenden Einsatz in Schwelm. Auch Herrn Dr. Volker Seifarth habe ich als

Klinikgeschäftsführer kennengelernt, der seine Aufgaben fachlich versiert mit

hohem Engagement und Empathie angeht“, erläutert Reiner Micholka,

Regionalgeschäftsführer der Helios Region West, die personelle Veränderung.

„Beide, Frau Meßthaler und Herr Dr. Seifarth werden ihre Erfahrungen ganz

sicher auch an ihren neuen Wirkungsstätten in Schwelm und Duisburg optimal

einbringen.“

Helios ist Europas führender privater Krankenhausbetreiber mit insgesamt rund

110.000 Mitarbeitern. Zum Unternehmen gehören unter dem Dach der Holding Helios

Health die Helios Kliniken in Deutschland sowie Quirónsalud in Spanien. Rund 21

Millionen Patienten entscheiden sich jährlich für eine medizinische Behandlung

bei Helios. 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 9,2 Milliarden

Euro.

In Deutschland verfügt Helios über 86 Kliniken, 123 Medizinische

Versorgungszentren (MVZ) und sieben Präventionszentren. Jährlich werden in

Deutschland rund 5,6 Millionen Patienten behandelt, davon 4,4 Millionen

ambulant. Helios beschäftigt in Deutschland fast 69.000 Mitarbeiter und

erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von rund sechs Milliarden Euro. Helios ist

Partner des Kliniknetzwerks „Wir für Gesundheit“. Sitz der Unternehmenszentrale

ist Berlin.

Quirónsalud betreibt 51 Kliniken, 71 ambulante Gesundheitszentren sowie rund

300 Einrichtungen für betriebliches Gesundheitsmanagement. Jährlich werden hier

rund 15,4 Millionen Patienten behandelt, davon 14,6 Millionen ambulant.

Quirónsalud beschäftigt rund 37.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2019 einen

Umsatz von über drei Milliarden Euro.

Helios Deutschland und Quirónsalud gehören zum Gesundheitskonzern Fresenius.

Quelle: Pressemitteilung, 02.11.2020