Helios-Klinikum Schwerin mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Die Nachfolge an der Spitze der Schweriner Helios Kliniken ist geregelt: Daniel Dellmann übernimmt zum 1. Januar 2019 die Geschäftsführung des Maximalversorgers. Er tritt die Nachfolge von Thomas Rupp an, der das Unternehmen zum Ende des Jahres verlassen wird.

Daniel Dellmann wechselt von der Helios Klinik in Duisburg zurück in den

Norden; er hat dort die Klinik seit August dieses Jahres geführt; die Region

Nord kennt der 51-jährige bereits aus seiner Zeit in Leezen, wo er die Helios

Klinik seit April 2016 als Klinikgeschäftsführer geleitet hat. Ursprünglich

kommt Daniel Dellmann aus der Hotellerie und hat jahrzehntelange Erfahrung im

Management von Hotels und Hotelketten.

Quelle: Pressemitteilung, 28.12.2018